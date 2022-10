Münsterschwarzach vor 23 Minuten

Nachts in der Schule

"Ich habe sehr gerne in der Schule geschlafen!" – Diesem Satz werden viele Erwachsene zustimmen, wenn sie an die eigene Kindheit und den Unterricht zurückdenken. Wenn die Aussage aber von einem heutigen Fünftklässler des Egbert-Gymnasiums stammt, dann bezieht er sich nicht auf einschläfernden Unterricht, sondern auf das Erlebnis, mit Schlafsack und Isomatte in der neuen Schule zu nächtigen. Das gehört zu Kennenlernen und Ankommen am EGM. Die neuen Fünftklässler lernen die Abtei als Lebensraum kennen, unternehmen einen Sparziergang in die Landwirtschaft, besteigen den Glockenturm und bewältigen gemeinsam bestimmte Aufgaben, wie das Bauen einer Wasserrinne. Abends wärmt man sich am Lagerfeuer und singt moderne geistliche Lieder, betreut durch die Klassenleiter und die Schulseelsorge. Vor diesem Hintergrund ist es ernst gemeint, wenn die Kinder nach erlebnisreichen Stunden das Fazit ziehen: "Ich habe sehr gerne in der Schule geschlafen."