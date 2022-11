Sehr gut besucht war die "Nacht der Lichter mit Gesängen aus Taizé" bei uns an der Mädchenrealschule in Volkach, die am Dienstag, 22. November, um 19 Uhr in der Kapelle des Klosters St. Maria stattfand. Eltern, Großeltern, Schülerinnen, Lehrerinnen und Freunde sowie viele Ehemalige sprach das Angebot dieser "anderen" Form zu beten wieder an. Die vielen Kerzen, die gemeinsame Zeit der Stille und die Lieder in den verschiedenen Sprachen boten für die über 80 BesucherInnen eine Gelegenheit, die Verbundenheit im und die Bereicherung durch den gemeinsamen Glauben zu spüren. Nach dem Gebet und einem großen Applaus für die fleißigen MusikerInnen wurde zu Tee und Keksen im Speisesaal eingeladen, um den Abend miteinander ausklingen lassen zu können. Für alle, die schon einmal in Taizé waren, bot sich die Gelegenheit für ein Wiedersehen. Dass es schon bald wieder eine Fahrt nach Taizé geben wird, nämlich in der zweiten Osterferienwoche 2023, wurde an diesem Abend bekanntgegeben.

Von: Kerstin Hertle (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)