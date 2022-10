In Zeiten der Energiekrise müssen Kommunen auf einen "Blackout" oder eine Notstromproblematik gefasst sein. "Wie kann man sich auf so etwas vorbereiten?" Diese Fragte stellte der Großlangheimer Bürgermeister Peter Sterk in der Ratssitzung am Dienstagabend im Kulturhaus. Er hielt das Feuerwehrgerätehaus in einem solchen Fall als "konstanten Anlaufpunkt" für geeignet, weshalb noch verschiedene Komponenten installiert werden müssten, "um das Haus vom Stromnetz trennen zu können und mit Notstrom zu versorgen".

Das nicht zuletzt deshalb, weil beim Ausfall des Stromnetzes auch die Telefonverbindungen nicht mehr funktionieren würden. Das Feuerwehrhaus sei auch deshalb im Notfall von zentraler Bedeutung, da Feuerwehr- und Rettungskräfte einen überregionalen Funk hätten und das Internet vom Schwanberg aus aufgebaut werden soll. Der Bürgermeister sah die "Aufrüstung" im Feuerwehrgerätehaus als "notwendig und sinnvoll" an. Aus dem Rat kam der Vorschlag, ein Budget von 1000 Euro für die benötigten Utensilien anzusetzen, was einhellige Zustimmung fand.

Was die Heizproblematik des kommenden Winters anbelangte, vertraute der Bürgermeister darauf, dass da mancher Holzofen wertvolle Dienste leisten könne. Ob noch mehr auf die Gemeinde zukommen könnte, werde sich bei der Bürgermeister-Dienstbesprechung erweisen, "da wird auch über den Katastrophenschutz geredet". Mit herzlichen Worten bedankte sich der Bürgermeister bei den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr für ihre Einsatzbereitschaft.

Zur Thematik "Energie- und Coronakrise" gehörte auch die Frage, ob die Ratssitzungen in Zukunft wieder im Rathaus stattfinden sollen. Abgesehen von der Akustik, die im Rathaus besser sei, vertrat die Mehrheit im Ratskollegium die Meinung, dass man zunächst im Kulturhaus bleiben sollte, zumal die steigenden Zahlen für die größere Räumlichkeit im Kulturhaus sprächen.

Fahrzeug für den Bauhof

Aus vergangenen nichtöffentlichen Sitzungen gab der Bürgermeister bekannt, dass die Firma Losert (Kitzingen) mit dem Austausch der Verglasung an der Aussegnungshalle im Friedhof beauftragt wurde und die Firma PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH für die kampfmitteltechnische Untersuchung der Blindgängerverdachtsmomente und die Bohrlochsondierung für die Trasse des Abwasserkanals nach Kitzingen. Im "Haus für Kinder" gab es zwei Kinderpflegerinnen als Neueinstellungen für die "langjährige und verdiente" Mitarbeiterin Mechtild Sterk. Für den Bauhof wurde ein neues Fahrzeug der Marke "Piaggio" zum Preis von 21.000 Euro angeschafft.

Das Trafo-Häuschen am Friedhof wurde abgerissen, teilte N-ERGIE mit, "früher wurden wir über so etwas informiert", bemerkte der Bürgermeister dazu. Bei den Terminen wurde die Neuverpachtung der Gemeindeäcker an Großlangheimer Landwirte für den 9. Oktober um 10 Uhr im Rathaus angekündigt. Die Bürgerversammlung findet am 16. Oktober um 16 Uhr in der Turnhalle statt und die Einweihung des "Krackenwegs" am 23. Oktober um 13 Uhr am See. Der Austausch der Wasseruhren findet in der kommenden Woche statt.

Im Zuge der Sportbetriebsförderung für Vereine – früher unter der Bezeichnung Übungsleiterzuschuss bekannt – erhielten analog der staatlichen Förderung der Turnverein rund 4500, der Fußballclub 800 und der Reitclub 700 Euro (Zahlen sind gerundet) als freiwillige Leistung der Gemeinde.

Seit 50 Jahren Filiale

Die Sparkasse, die ihr 200-jähriges Bestehen feiert, begeht auch in Großlangheim ein Jubiläum, da es die örtliche Filiale seit 50 Jahren gibt. Aus diesem Grunde gab es eine Spende von 1500 Euro, die dem Haus für Kinder, dem Feuerwehrverein und der Gemeinde zugute kommt, wofür die Ratsrunde mit Beifall dankte.