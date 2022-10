Nachdem es für die Bauplätze im neuen Baugebiet in Enheim einige Absagen gegeben hatte, wurden in der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend die zwei nicht beanspruchten Plätze erneut verlost. Die vier eingegangenen Bewerbungen werden in der daraus resultierenden Reihenfolge angeschrieben, informierte Bürgermeister Rainer Ott in der alten Schule in Gnötzheim über das Vorgehen.

Da derzeit wegen der stark gestiegenen Kosten die Nachfrage nach Bauplätzen niedrig ist, muss sich die Gemeinde darüber Gedanken machen, ob für das Neubaugebiet in Gnötzheim, welches kurz vor der Fertigstellung steht, überhaupt ein Losverfahren nötig ist. Das Vermessungsamt wird bald die Bauplätze in Gnötzheim vermessen, erklärte der Bürgermeister.

In der Mai-Sitzung hatte der Gemeinderat entschieden, am Förderprogramm des Bundes für den Breitbandausbau teilzunehmen. Mittlerweile wurde allerdings bekannt gegeben, dass die Mittel hierfür ausgeschöpft wurden. Unklar ist, ob es weitere Fördermittel geben wird, weshalb der Rat nun entschied, stattdessen eine interkommunale Ausschreibung nach der bayerischen Gigabitrichtlinie gemeinsam mit den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit durchzuführen.

Hierfür wird eine entsprechende Zweckvereinbarung unterzeichnet. Am Erschließungsgebiet, das alle 444 förderfähigen Anschlüsse in den Orten Martinsheim, Gnötzheim, Enheim und Unterickelsheim umfasst, sowie dem Eigenanteil der Gemeinde von zehn Prozent soll sich hierdurch nichts ändern, führte Rainer Ott aus.

Aus Scheune werden Ausstellungs- und Verkaufsräume

Der Nutzungsänderung einer bestehenden Scheune in der Kirchgasse in Martinsheim wurde zugestimmt. Teile hiervon sollen als Ausstellungs- und Verkaufsräume mit Werkstatt im Floristikbereich genutzt werden, was als nicht störendes Gewerbe eingestuft wird.

Eine Bauvoranfrage für die Errichtung eines Tiny Hauses auf einem bereits mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstück in der Schreinergasse in Martinsheim hat der Gemeinderat positiv beschieden. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass der notwendige Zweitanschluss der Erschließung vorher noch mit dem Ingenieurbüro Horn geklärt werden muss und die Kosten hierfür von der antragstellenden Person getragen werden müssen.

Im Garten des Kindergartens in Martinsheim wurde eine Schaukel aufgestellt, berichtete der Bürgermeister. Für das Spielgerät hatte die Gemeinde eine Spende von 1000 Euro von der Sparkasse erhalten.