In der Bürgerversammlung im Stadttzeilzentrum in der Kitzinger Siedlung war Ende Oktober Kritik an der Gestaltung des sogenannten „Ami-Spielplatzes“ in der Ernst-Reuter-Straße aufgekommen. Die Spielgeräte seien nicht nutzbar, das Gelände nicht kinderfreundlich gestaltet worden, hieß es aus den Reihen der Besucher.

Bauamtsleiter Oliver Graumann, die Leiterin der Stadtplanung Bianca Buck und die Leiter des Bauhofes beziehungsweise der Stadtgärtnerei, Georg Günther und Manuel Schömig, machten sich jetzt vor Ort ein Bild. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen. Mit dabei: Ein Vertreter der Firma Eibe, die die beiden Spielgeräte geliefert hatte, Stadträtin Andrea Schmidt und zwei Vertreter des Bürgerarbeitskreises. Schnell war sich die Runde einig, dass das installierte Karussell den Anforderungen und Wünschen nicht gerecht wird. Kleine Kinder können es kaum bewegen, für Rollstuhlfahrer ist der vorgesehene Platz zu eng. Mit dem Firmenvertreter wurde vereinbart zu prüfen, ob technische Verbesserungen in die Wege geleitet werden können.

Insgesamt, so die einhellige Meinung der Anwesenden, sei die Ausgestaltung des Spielplatzes tatsächlich nicht ideal gelaufen. Ursächlich sei eine unglückliche Kommunikation der damals handelnden Personen gewesen, bedauerte Graumann. Zusammen mit den Leitern von Bauhof und Stadtgärtnerei sollen nun Lösungen erarbeitet werden, wie der Spielplatz doch noch kindgerecht gestaltet werden kann.