Neben dem Standort in Volkach und Würzburg, eröffnet die Online-Marketing-Agentur eology nun einen neuen Standort in Hamburg. Seit dem 1. Januar befindet sich das eology Office im legendären Bornhold Haus. Mitten im Herzen der Hansestadt werden Kundinnen und Kunden zu wichtigen Meetings und persönlichem Austausch Büroraum empfangen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

eology ist eine auf Suchmaschinenmarketing spezialisierte Online-Marketing-Agentur. Mit den Kompetenzen Search Engine Optimization, Brand und Performance Marketing, Content Creation, Content Outreach, Social-Media-Marketing sowie Tracking und Analytics unterstützt das Unternehmen die Kundinnen und Kunden dabei, mit ihren Webseiten oder Onlineshops sichtbarer im Netz zu werden.

2010 gegründet, ist das Team mittlerweile auf über 90 Mitarbeitende angewachsen. eology wurde bereits für seine Arbeit zertifiziert und ausgezeichnet. Die Agentur ist Träger des BVDW SEO Qualitätszertifikats sowie des BVDW SEA Qualitätszertifikats. Zusätzlich ist sie Kununu Top Company & Open Company, unter den TOP 500 Focus Wachstumschampions 2022. Außerdem ist eology zum vierten Mal Gewinner des Deutschen Agenturpreises, heißt es in der Mitteilung abschließend.