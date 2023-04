Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr wollte eine 38-jährige Frau ihren roten Toyota auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Volkach einparken. Wie die Polizei berichtet, parkte zeitgleich eine bislang unbekannte Lenkerin eines schwarzen Seats rückwärts aus und touchierte mit dem Fahrzeugheck den linken Kotflügel des Toyotas. Anschließend für sie davon, ohne sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern. Es entstand ein Schaden In Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.