Zu einer Unfallflucht kam es nach Mitteilung der Polizei am Sonntag gegen 18.20 Uhr an einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen. Wie die Polizei berichtet, betankte eine 35-jährige Frau gerade ihren schwarzen Mercedes, als ein Autofahrer, der daneben getankt hatte, mit seinem Fahrzeug weiterfahren wollte. Dafür rangierte er mit seinem Fahrzeug rückwärts und blieb dabei an dem Mercedes hängen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Obwohl die Fahrerin des Mercedes noch eindeutige Anhaltezeichen mit der Hand gab und der Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer dies sahen, fuhren diese davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.