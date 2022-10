Ein 54-jähriger Mann fuhr am Dienstagmittag mit einem Land Rover entlang der Burgstraße in Kitzingen, teilte die Polizei mit. Hierbei kam er zu weit nach rechts und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite einen geparkten VW an der hinteren linken Seite. Trotz des Unfalls setzte der Mann die Fahrt fort. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte den Fahrer unweit von der Unfallstelle zum Anhalten bewegen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, die auf Alkoholkonsum des Fahrers hindeuteten. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,92 Promille. Die Weiterfahrt war somit beendet. Es musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Gegen den 54-Jährigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.