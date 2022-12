Nach der Spray-Attacke in einem Lokal in der Herrnstraße in Kitzingen hat die Polizeiinspektion nun einen Tatverdächtigen ermittelt, wie es im Pressebericht der Polizei heißt.

Wie die Polizei bereits am vergangenen Freitag berichtet, soll am Donnersagabend ein vorerst unbekannter Täter im Bereich eines Lokals in der Herrnstraße in Kitzingen unbemerkt eine Substanz versprüht haben. Dies hatte zur Folge, dass anschließend mehrere Lokalbesucher über Atemwegreizungen klagten. Ermittlungen führten nun zu einem Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 24-jährigen Kitzinger. Er soll zur Tatzeit in der Herrnstraße unterwegs gewesen sein. Zuvor konsumierte er reichlich Alkohol, was seiner Aussage nach bezüglich des Tatgeschehens zu Erinnerungslücken führte. Gegen ihn wurde ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.