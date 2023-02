Am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr fuhr Polizeiangaben zufolge ein Autofahrer mit einem blauen Opel Meriva auf der Kreisstraße 9 von Kitzingen in Richtung Albertshofen. Auf Höhe des Waldgebietes kam ihm ein Kleinwagen-Fahrer entgegen, der zu weit in der Mitte der Fahrbahn fuhr. Hierbei kam es zur Spiegelberührung, wodurch der linke Außenspiegel des Opel beschädigt wurde. Der unbekannte Kleinwagen-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.