Die Alumnigruppe des Egbert-Gymnasiums hat das alljährliche Herbstfest für alle ehemaligen Schüler und Lehrer unter das Motto "Sport am EGM" gestellt. Viele ehemalige Sportler haben den Weg zurück an ihre alte Schule gefunden, um in alten Erinnerungen zu schwelgen.

13 Ehemalige wurden mit dem Alumni Award ausgezeichnet und erhielten ein Weinglas mit besonderer Gravur und ein Weinpräsent. Auch an P. Edmar Greif, der in diesem Jahr verstorben ist und die Seele des Sports an der Schule war, wurde erinnert. Sein ehemaliger Schützling Klaus Zehnter und einer der erfolgreichsten Sportler aus P. Edmars Talentschmiede fand bewegende Worte für seinen ehemaligen Trainer. P. Edmar war Mentor und Trainer zugleich und hat die jungen Sportler auf vielfältige Weise geprägt.

Auch Voltigierweltmeisterin Bärbel Strobel plauderte über die vielen Trainingseinheiten auf dem Sandplatz unter freiem Himmel, wo jetzt die Voltigierhalle steht. Sie erinnert sich schmunzelnd, dass sie auf dem Pferd stehend zwischendurch einfach einen Apfel vom Baum pflücken konnte. Der ehemalige Schüler Christian Rasp zeigt den staunenden Gästen seine Silbermedaille, die er bei den Olympischen Spielen in Peking im Viererbob gewonnen hat.

Die 13 Geehrten aus allen Bereichen des Sports am EGM hatten viele Anekdoten zu erzählen und so entstand ein reger Austausch mit den Gästen und übrigen Sportlern. Einig sind sich alle Sportler, dass der Erfolg sekundär ist, denn viel wichtiger ist der Zusammenhalt im Team, die Erfahrungen, die man für das Leben sammelt und die Freundschaften, die über die Schulzeit hinaus bestehen bleiben.

Von: Sabine Weidt (Alumni-Gruppe des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach; Elternbeirätin)