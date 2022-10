Bereits am Donnerstag erlitt eine 91-Jährige auf Höhe der Fußgängerampel in der Schützenstraße in Marktbreit einen Schwächeanfall. Zwei Männer Personen halfen der Gestürzten und begleiteten sie nach Hause. Daheim stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte die Frau in einem Stoffbeutel mit sich geführt. Einen der Täter beschrieb die Geschädigte zwischen 25 und 30 Jahre alt. Es sei an beiden Armen tätowiert gewesen, teilt die Polizei mit.