Gute Nachrichten aus dem Obernbreiter Gemeinderat: Wie Bürgermeisterin Susanne Knof am Mittwochabend berichtete, konnte der beim Maibaumaufstellen schwer Verletzte zwischenzeitlich aus der Klinik entlassen werden und erholt sich zu Hause.

Welche Konsequenzen der Unfall für diese Veranstaltung künftig haben wird, das ist offen. Erst nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen könnten Konsequenzen gezogen werden. "Wir werden uns Anfang 2024 darüber Gedanken machen", sagte die Bürgermeisterin.

Noch eine gute Nachricht: Mit verschiedenen Behörden fand vor einigen Tagen ein Ortstermin im Bereich des Kindergartens statt. Dort wurde in größerer Runde über den Antrag des Elternbeirats über Tempo 30 und einen Zebrastreifen an der Pröschelswiese beraten. Die Querungshilfe wurde abgelehnt: Zu wenige Fahrzeuge und fehlende Aufstellmöglichkeiten sprechen dagegen. Allerdings sollen in den kommenden Wochen Schilder mit "Tempo 30 während der Öffnungszeiten des Kindergartens" aufgestellt werden. Während dieser Zeiten ist dann aber auch ein Teil der Parkplätze gesperrt, um den Kurvenbereich besser einsehbar zu machen.

Gedenken an Günter Lobensteiner

Gleich zu Sitzungsbeginn nahm der Rat mit einer Schweigeminute Abschied von Günter Lobensteiner, der im April verstorben ist. Lobensteiner ist 1963 der Musikgruppe der Obernbreiter Feuerwehr beigetreten und war ab 1968 aktives, ab 2011 passives Mitglied der Wehr. Von 1975 bis 1989 war er stellvertretender, anschließend bis 1999 1. Kommandant. Neben den entsprechenden Feuerwehrehrenzeichen erhielt er 1983 die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr.

Der Garten des Ausweichquartiers des Kindergartens konnte in Betrieb genommen werden und wird auch gut angenommen. Einen Höhepunkt bietet dabei ein Matschtisch der mit einer Spende anlässlich eines Jubiläums der Firma Finger aus Obernbreit gekauft wurde.

Das kleine Haus in der Raiffeisenstraße 8 soll nicht saniert werden; da waren sich die Räte nach mehreren Vorberatungen einig. Zusammen mit dem Bauhofleiter soll ein externer Planer Entwürfe für einen öffentlichen Platz vorlegen, der eventuell über das Regionalbudget der ILE mitfinanziert werden kann.

Für minderjährige Obernbreiter Schüler der Musikschule Marktbreit wird der jährliche Zuschuss von 125 Euro auf 145 Euro erhöht. Die Schule wird gleichzeitig aufgefordert, ihre Einnahmesituation zu verbessern, so der einstimmige Beschluss.

Eine Verbesserung der Biotoppflege und die Teilnahme am Programm "Streuobst für alle" waren Teile der Berichte der Referenten Matthias Tremmel und Martina Sagstetter.