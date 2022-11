Die Eröffnung der Generalversammlung erfolgte mit dem Lied "Here I Am, Lord". Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Karl Echterling und dem Totengedenken folgten die Berichte; Schriftführerin Heike Müller, Kassier Erich Seufert, Chorleiterin Olga Jakob, erster Vorsitzender Karl Echterling. Im Zeitraum Juli 2019 bis Oktober 2022 konnten, Pandemie bedingt, nur wenige Chorproben durchgeführt werden. Der Höhepunkt war das Singen im der Pfarrkirche St. Veit am 30. Oktober, anlässlich der Verabschiedung des Diakons Peter Walter. Neben klassischem Liedgut wurden die Sätze "Here I Am, Lord", "Salamu Mama Maria", "Siyahamba" (zwei afrikanische Sätze), "All Night, All Day" (Spiritual) aufgeführt. Jasmin Winter sang das Solo "Ave Maria". Die Instrumentalbegleitung übernahmen Prof. Wolfgang Kurz (Hochschule f. Musik, Würzburg) und Roman Krawtschenko (Musikschule Kitzingen-Iphofen), Gesamtleitung Diplommusiklehrerin Olga Jakob. Die Kassenprüfer Markus Baumann und Jochen Kuhlmann bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Der bisherige erste Vorsitzende Karl Echterling kandidierte absprachegemäß nicht mehr für dieses Amt. Daher gab er einen stichpunktartigen Rückblick auf seine nahezu 44-jährige Tätigkeit. Er wurde erstmals im Januar 1979, als damals jüngstes Chormitglied, gewählt, zunächst für ein Jahr! Karl Echterling bedankte sich bei allen aktiven und passiven Chormitgliedern für ihre langjährige Treue, sowie für die stets moralische und tatkräftige Unterstützung. Er richtete einen Appell an alle, sich auch künftig in gleicher Weise einzubringen. Nur gemeinsam könne die Zukunft geschultert und gesichert werden.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzende Kirsten-Heike Ebsen, 2. Vorsitzender Karl Echterling, Kassier Erich Seufert, Schriftführerin Jasmin Winter, Beisitzerinnen Ingrid Grötsch, Monika Holfelder, Sylvia Rüttger, Jutta Uebelacker, Notenwartin Karin Birnack, Kassenprüfer Markus Baumann und Jochen Kuhlmann.

Die 1. Vorsitzende gab einen Ausblick auf 2023. Mit den Sätzen "Siyahamba" und "All Night, All Day" schloss die harmonisch verlaufene Versammlung.

Von: Karl Echterling (2. Vorsitzender, Gesangverein 1866 Iphofen)