Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz des McFit-Gründers Rainer Schaller will die von ihm gegründete Unternehmensgruppe RSG mit Sitz in Berlin und Schlüsselfeld (Lkr. Bamberg) weitermachen. "Die RSG Group ist nach wie vor handlungsfähig", teilte eine Sprecherin mit.

Nach Schallers Tod trete nun die Erbfolge in Kraft. Wer künftig die Geschäftsführung übernehme, würden die neuen Gesellschafter demnächst bestimmen, so die RSG-Sprecherin weiter. Über die Pläne des Unternehmens, zu dem unter anderem die McFit-Fitnessstudios gehören, hatte zunächst der "Fränkische Tag" in Bamberg berichtet.

Die RSG-Niederlassungen in Schallers Heimatort Schlüsselfeld würden weitergeführt, sagte Bürgermeister Johannes Krapp am Mittwoch auf Anfrage dieser Redaktion. Der McFit-Gründer war in Schlüsselfeld erst als Supermarkt-Betreiber selbstständig gewesen, bevor er 1997 in Würzburg das erste McFit-Studio eröffnete. Daraus wurde bald eine bundesweite Kette, die vor allem wegen ihres Discount-Prinzips Erfolg hatte.

RSG-Gruppe von Schaller: Führend in der Welt

Die RSG-Gruppe hat heute nach eigenen Angaben 41.000 Beschäftigte und weltweit 1000 Standorte. Sie sieht sich damit weltweit führend bei Fitnessangeboten. Schaller war RSG-Geschäftsführer.

Der Unternehmer war beim Absturz seines Privatflugzeugs am 21. Oktober vor der Küste von Costa Rica ums Leben gekommen. Zunächst fanden die Behörden nahe der Absturzstelle zwei Leichen. Schallers Tod und der seines Sohnes wurde Anfang November bestätigt , nachdem wenige Tage zuvor die Suche nach weiteren Verunglückten eingestellt worden war .

Wann und wo wird Rainer Schaller beigesetzt?

An Bord des Fliegers befanden sich auch Schallers Lebensgefährtin, deren Tochter, der Pilot sowie ein Mann, den RSG als "unseren Kollegen" bezeichnet. Diese vier Insassen gelten weiterhin als vermisst.

Unterdessen ist offen, wann und wo Rainer Schaller beigesetzt wird. Er lebte in Berlin und Schlüsselfeld. Von seiner Familie werde es "wohl Anfang nächster Woche" eine Mitteilung geben, teilte Schlüsselfelds Bürgermeister Krapp auf Anfrage mit.

(Mit Informationen von dpa)