Am Montag beziehungsweise am Dienstag kam es in Schwarzach und Mainbernheim zu zwei Sachbeschädigungen von mutmaßlichen Sympathisanten eines Fußballclubs aus Nürnberg. Das berichtet die Polizei.

Bislang unbekannte Täter beschmierten laut Polizeibericht in der Franzosengasse in Mainbernheim die Fassade eines Supermarktes sowie in der Goethestraße in Hörblach zwei Zaunelemente auf Höhe des Kreisverkehrs.

Die Täter brachten in beiden Fällen in schwarzer Sprühfarbe die Schriftzüge „1. FCN“ an. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.