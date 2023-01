"Anhand von biblischen Frauenbeispielen und Schilderung von Begegnungen mit Frauen in Afrika und Lateinamerika führte uns die Referentin Dr. Andrea Friedrich die neun verschiedenen Facetten der Tugend "Mut" aus. Überraschenderweise gehörte auch die Sanftmut oder Demut zum Mut genauso wie die Zumutung oder der Wagemut. Die teilnehmenden Frauen konnten durch den Vortrag auch auf eigenes in diesem Sinn "mutiges" Handeln zurückblicken und sich in ihrem Einsatz für Werte und Ideale bestätigt fühlen. Nach der wohltuenden Stärkung für Leib und Seele - dank des fleißigen KDFB-Teams - wurde aufgrund der guten Rückmeldung der Teilnehmerinnen gleich der Termin für ein nächstes Frauenfrühstück ins Auge gefasst.

Von: Maria Lorenz (Vorstand, Kath. Frauenbund Iphofen)