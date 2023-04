"Durchhalten – Aushalten – Gehalten" ist das Thema einer Podiumsdiskussion am Samstag, 22. April, um 19 Uhr im Speisesaal des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach. Moderator Julius Rümmele wird vier Ehemalige aus der Schulfamilie befragen, wie sie durch besonders herausfordernde Zeiten im Leben gekommen sind.

Peter Spielmann, Theologe und ehemaliger Lehrer am EGM, erzählt, was es heißt, in den Libanon und nach Syrien zu reisen, dort konkret Hilfe zu leisten und trotz des anhaltenden Leids nicht zu verzweifeln.

Die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, Schwester Katharina Ganz, kämpft für Gleichberechtigung in der Kirche und will veraltete Strukturen aufbrechen.

Agnes Binzenhöfer hat es während des Abiturs förmlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Eine seltene Stoffwechselerkrankung zwang sie, die einfachsten Dinge von vorne zu lernen. Sie berichtet, wie sie sich zurück ins Leben kämpfte.

Moritz Mosandl strebt eine Profifußball-Karriere beim FC Bayern München an, verbunden mit der Frage: Lohnt es sich nach mehreren Verletzungen, weiter für diesen Traum zu kämpfen?

Der spannende Abend soll den Zuhörern Impulse für das eigene Leben geben und Mut machen. Der Eintritt ist frei.