Nach der mehrjährigen Coronapause lädt das Orchester des Musikvereins Willanzheim am Samstag, 25. März, wieder zu seinem traditionellen Frühjahrskonzert ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Unter dem Titel "TV-Kultabend" haben die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Siegfried Graf in einer intensiven Probenphase die bekanntesten und beliebtesten Hits aus Film und Fernsehen erarbeitet. Mit Melodien aus dem Weißen Rössl, Lindenstraße und Schwarzwaldklinik bis hin zu bekannten Hits aus "Das Leben des Brian" oder "Tarzan" lädt der Musikverein ab 19.30 Uhr in die Karl-Knauf-Halle in Iphofen ein. Auch das Nachwuchsorchester der Freiwilligen Feuerwehr Iphofen/Musikverein Willanzheim unter der Leitung von Linda Graf wird bei dem Konzert sein Können zur Schau stellen, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Söder in Willanzheim unter Tel.: (09323) 804384 sowie an der Abendkasse.