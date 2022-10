Volkach vor 16 Minuten

Musikalisches Drama in St. Bartoholomäus

Im Rahmen des Klassikfestivals Vinotonale findet am Sonntag, 23. Oktober, ein Jubiläumskonzert in der St. Bartoholomäuskirche in Volkach statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass eine Stunde früher, heißt es in der Ankündigung. Der Monteverdichor Würzburg bringt unter Leitung von Mathhias Beckert Georg Friedrich Händels Athalia, ein musikalisches Drama in drei Akten für Soli, Chor und Barockorchester auf historischen Instrumenten zu Gehör. Karten gibt es in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, oder unter www.vinotonale.de