Am Sonntag, 1. Januar, lädt die Communität Casteller Ring zum Neujahrskonzert in die St. Michaelskirche auf dem Schwanberg ein. Unter dem Motto "Alte Lieder aus unseren Gesangbüchern – neu entdeckt" präsentieren Rebekka Roßnagel (Gesang), Andreas Knodt (Gitarre, Perkussion) und Cornelia Ritz am Klavier passend zu jedem Monat des Kirchenjahres spannende neue Arrangements bekannter Melodien und Texte. Mit Ausnahme der alten Choräle stammen die Instrumentalbegleitungen, Lieder und Texte von der Sinsheimer Kantorin und Musikpädagogin Cornelia Ritz und Gerhard Knodt, Arzt, Psychotherapeut und leidenschaftlicher Hobbymusiker, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Anmeldung per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207.