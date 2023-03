Der Musik- und Gesangverein Wiesentheid veranstaltete erstmals eine musikalische Weinprobe in Wiesentheid. Der große Zuspruch vorab und die Freude vieler Wiesentheider hierüber gegenüber den Organisatoren wirkte sich leider nicht beim Ticketverkauf aus. Daher wurde diese Premiere kurzfristig mit Unterstützung von Familie Liebald in den kleineren "Kuhstall" verlegt, wo 1. Vorsitzender Heinz Dürner die Gäste begrüßte. Dort präsentierten Thomas Fischer vom Weingut Fischer und Heinz Dürner vom Weingut Schönborn/Hallburg jeweils drei verschiedene besondere Weine in gemütlichem Ambiente. Zu den vielen Informationen zu den einzelnen Weinen gab es neben einer fränkischen Brotzeit dezente musikalische Umrahmung durch die Fränkische Truppe des Musikvereins mit vielen bekannten Melodien Weinfrankens. Kreisheimatpflegerin Doris Paul moderierte die Weinprobe und konnte mit vielen fränkischen Geschichten zum Wein, Weinlese, dem fränkischen Leben, dem Brauchtum und dem Drumherum sowie vielem mehr die Gäste in ihren Bann ziehen. Zahlreiche fränkische Ausdrücke und Bezeichnungen sorgten dabei mit Diskussionen zur Bedeutung und örtlichen Zuordnung für Erheiterung und Unterhaltung, sodass der Abend für die Gäste wie im Flug verging.

Von: Doris Lang (Protokoll- und Pressewart, Musik- und Gesangverein Wiesentheid 1862 e.V.)