Zu "Musikalischen Seelenreisen" lädt am Samstag, 18. März, ab 19.30 Uhr das Timo Lechner Quartett in die Sankt-Michaelskirche auf dem Schwanberg ein. Auf dem Programm stehen geistliche wie weltliche Lieder, die "einfach gut tun" sollen und dabei Stimmungswelten ausloten sollen, heißt es in einer Pressemitteilung von Schwester Dorothea Krauß von der Communität Casteller Ring. Drei Stimmen treffen dabei auf Tasteninstrumente, Saiten und Flötenklänge, auch der Rhythmus darf dabei nicht fehlen. Eigene Interpretationen von Klassikern der Beatles oder den Eagles treffen dabei auf modernen Sakro-Pop, Balladeskes auf Mitreißendes, flirrende Melodien auf Satzgesangsharmonien. Das junge Quartett besteht aus Musikerinnen und Musikern aus dem Landkreis Kitzingen, die schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Formaten und Stilen zuhause sind. In dieser Kombination haben sich alte Freunde und Weggefährten getroffen, um der gemeinsamen musikalischen Leidenschaft mit neuen Tönen und Ansätzen zu frönen. Anmeldung per E-Mail an dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207. Der Eintritt ist frei , Spenden erbeten.