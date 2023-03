In einer Stunde quer durch Europa – geht nicht? Doch, zumindest musikalisch! Das stellt das Streichorchester der Musikschule der Stadt Kitzingen am Donnerstag, 16. März, ab 18 Uhr, in der Alten Synagoge in Kitzingen unter Beweis, wie es in der Ankündigung heißt.

Unter der Leitung von Mary Lynn Zack startet das Vororchester in Deutschland mit Werken des Komponisten Brahms bevor es dann mit Volksliedern nach Großbritannien weiterreist. Im Anschluss übernimmt das Streichorchester den Besuch nordischer Länder, unter anderem mit den Komponisten Grieg und Sibelius. Nach musikalischen Stationen in Frankreich und Italien wird Halt in der Schweiz gemacht mit dem Pop-Concerto von Daniel Hellbach und dem Solisten Moritz Camphausen am Flügel. Endstation ist dann wieder Deutschland mit dem gemeinsamen Auftritt der beiden Ensembles.

Der Eintritt ist frei.