Die Galerie Bach am Bach in Marktbreit, Schustergasse 19, lädt am Sonntag, 16. April, um 16 Uhr, in Kooperation mit dem Verein Kultur Marktbreit zu einer musikalischen Buchvorstellung ein. Der Titel lautet "Die schönste Gegend von der Welt – Romantikerinnen in Franken".

Dass die Kulturlandschaft Frankens an vielen Stellen besonders schön und speziell als romantisch empfunden wird, ist bekannt. Sie ist auch mit dem Namen einiger Romantikerinnen verbunden, wie es in der Ankündigung heißt. In seinem Buch stellt der Schriftsteller Andreas Reuß Frauengestalten, die in jener Zeit bisweilen zu wenig Beachtung fanden, vor.

Reuß hat sich schon seit Jahren mit dem Thema "Romantikerinnen in Franken" beschäftigt und vor allem im Bereich der Musik noch weitere Entdeckungen gemacht. Umrahmt wird die Buchvorstellung von Liedern aus dem Schaffen romantischer Komponistinnen, vorgetragen von Stefanie Kuhn (Sopran), begleitet von Jieun Baek am Klavier.