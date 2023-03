Am Karfreitag, 7. April, findet um 19.30 Uhr in der St. Matthäus-Kirche in Markt Einersheim ein Konzert statt. Laut der Ankündigung musiziert Violinist Martin Rothe mit Organistin Regine Schlereth. Auf dem Programm stehen Werke von Heinrich Ignaz Franz von Biber, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Wie Dekanatskantorin Marianne Schmidt in einem Schreiben weiter mitteilt, ist Martin Rothe als Geiger und Barockgeiger sehr vielfältig tätig. Er studierte an den Musikhochschulen Würzburg und Frankfurt, ist festes Mitglied der Neuen Philharmonie Frankfurt und wirkt regelmäßig in verschiedenen Barockorchestern mit. Regine Schlereth studierte Katholische Kirchenmusik mit Hauptfach Orgel bei Professor Gerhard Weinberger und Professor Günther Kaunzinger. Ihr Fortbildungsstudium Orgel absolvierte sie bei Professor Dr. h.c. Christoph Bossert und schloss mit dem Konzertdiplom ab.