Am ersten Adventssonntag, 27. November, findet um 17 Uhr in der St. Matthäus-Kirche Markt Einersheim ein Konzert mit weihnachtlicher Bläser - und Orgelmusik statt. Zu Gast ist die Posaunenklasse der Hochschule für Musik in Würzburg unter Leitung von Professor Andreas Kraft, heißt es in der Ankündigung. An der Orgel spielt Dekanatskantorin Maranne Schmidt. Auf dem Programm stehen Werke von Buxtehude, Bach, Humperdinck und Naulais. Karten zu zehn beziehungsweise sieben Euro gibt es an der Abendkasse.