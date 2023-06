Nach fünfjähriger Pause sind in diesem Schuljahr wieder Schüler aus dem Hanga Seminary/Tansania am Egbert-Gymnasium gewesen. Über sechs Wochen wurden sie von Bruder Julian begleitet und konnten viele neue, auch musikalische, Kontakte knüpfen. Auf seine Initiative hin wird seit seiner Missionarszeit nämlich in der dortigen Schule nämlich der Musikunterricht besonders gefördert. Mithilfe der Weltwärts-Freiwilligen und der älteren Schüler lernen viele dort mittlerweile ein Instrument, und in der Schulkapelle wird jeden Tag mit Geigen, Gitarren und Trommeln in der Messe musiziert.

Das gemeinsame Einüben und Spielen schaffte auch direkt eine Verbundenheit mit den Schülerinnen und Schülern des EGM. Einhellig war die Meinung: "Es ist toll, dass wir so eine andere Kultur kennen lernen und uns austauschen können." Der Austausch stand auch bei verschiedenen Ausflügen und Fahrten im Vordergrund. Unter anderem fuhren sie nach St. Ottilien, Bamberg, Würzburg oder auf den Winkelhof.

Bei zahlreichen Veranstaltungen waren die Schüler, allein oder gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des EGM, waren die sieben Gastschüler zu hören: Platzkonzerte bei den Münsterschwarzacher Büchertagen, Gottesdienste, Veranstaltungen auf der NarrenBaustelleKirche. Höhepunkt war allerdings das Abschlusskonzert in der Abteikirche mit gemischtem Chor und Orchester des EGM Ende Mai. Die zahlreichen Gäste belohnten am Ende mit standing ovations. "Schön zu erleben, dass die Verbundenheit mit Afrika, die die Abtei Münsterschwarzach seit jeher prägt, nun auch im Egbert-Gymnasium immer mehr spürbar wird", freute sich Bruder Julian.

Besonderer Dank gilt hierbei den Gastfamilien, die die Schüler eine Woche lang bei sich aufgenommen haben, den Zuschussgebern (Diözese Würzburg, Missionsprokura der Abtei, Katholischer Fond, Partnerschulinitiative des PAD), den Mitbrüdern – ohne die Infrastruktur der Abtei wäre das so nicht möglich gewesen –, an Fr. Amadeus Mhagama aus Hanga, der die Gruppe begleitete, und an Tina Wirsching, die letztjährige Weltwärts-Freiwillige, die vor allem bei dem nicht einfachen Prozess der Visa-Beantragung mithalf.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)