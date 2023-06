Der Kabarettist und Stimmenimitator Bernd Händel, bekannt durch "Fastnacht in Franken" ist am Samstag, 8. Juli, der Star-Gast bei der 75-Jahr-Feier des VdK-Kreisverbandes Kitzingen im Dekanatszentrum Kitzingen. Eingeladen zu dem musikalisch umrahmten Ereignis des Verbands - Einlass ist um 10 Uhr - sind Feierfreudige aus dem Kreis der gut 11.000 Mitglieder. Das geht aus einer Pressemitteilung des VdK hervor, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Weil Festreden bei dem 75-jährigen "Geburtstag" nicht fehlen dürfen, begrüßt Kreisvorsitzender Hartmut Stiller unter anderem Landrätin Tamara Bischof, Bürgermeisterin Astrid Glos und Gerald Möhrlein als Vertreter der Sozialverbände. Die Musik übernehmen die Wiesentheider Straßenmusikanten. Die Festansprache kommt von VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder.

Etwas lockerer geht es nach dem Mittagessen zu. Da zeigt Bernd Händel, was er an humoristisch-kaberettistischem Repertoire aufzubieten hat. Wenn die letzten Lacher verklungen sind, gibt's Kaffee und Kuchen von "Torten Klaus". Als Extra serviert das "Duo Alf" den musikalischen Hintergrund. Das Schlusswort der Feier kommt dann gegen 17 Uhr von Kreisgeschäftsführer Peter Fersch.

Anmeldungen bis spätestens 21. Juni an die jeweiligen Ortsverbände oder an die Kreisgeschäftsstelle Kitzingen, Tel.: (09321) 4852 oder per E-Mail an: kv-kitzingen@vdk.de