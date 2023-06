Ein Konzert der Veranstaltungsreihe "Musik am Nachmittag" fand vor kurzem ab 15 Uhr im Haus Mainblick in Kitzingen statt. Bei strahlendem Sonnenschein genossen viele der Bewohnerinnen und Bewohner den kurzweiligen Nachmittag im Garten. Das Projekt stammt von der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation und wurde initiiert von Erich Fischer. Seit 1996 fanden bereits über 13.600 Veranstaltungen mit klassischer Musik für rund eine Millionen begeisterte Senior:innen in Altenheimen und festlichen Sälen statt. Vielen herzlichen Dank für den schönen Auftritt.

Von: Sabine Bischoff (Diakonisches Werk Kitzingen)