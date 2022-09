Der Sonntag ist gewöhnlich der klassische Museumstag, jedoch nicht im Oktober in Dettelbach. Denn hier geht man einmal im Jahr nachts ins Museum. Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch der Einrichtungen bei Dunkelheit. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Kultur- und Kommunikationszentrums (KUK) Dettelbach.

Die mittlerweile fünf Museen im Altstadtgebiet laden Besucher am Samstag, 8. Oktober ein, um ihre kleinen und großen Schätze zu präsentieren. Zur Museumsnacht von 18 bis 22 Uhr gibt es Sonderausstellungen, Führungen und den ein oder anderen Wein. Das Stern-Bräu Museum am historischen Rathaus, das Museum Pilger & Wallfahrer im KUK, das Faschingsmuseum der DeKaGe in der Galerie an der Kirchentreppe, das Heimatmuseum Haslau und Umgebung auf der Kirchenzinne sowie das Handwerker- und Kolpingmuseum im Faltertor sind mit einem Weg aus Kerzen miteinander verbunden und schaffen eine besondere Atmosphäre.

Um 18 Uhr wird die Museumsnacht in der Vinothek des KUK Dettelbach eröffnet. Direkt danach wird die Führung "Wallfahrt – Wein – und Muskatzine" mit einer Weinprobe durch das Museum Pilger und Wallfahrer angeboten. Parallel dazu können Besucher auch die Ausstellung des Dettelbacher Bildhauers und Künstlers Roger Bischoff besichtigen. Dieser stellt seine Werke zu seinem 75. Geburtstag aus.

Sonderausstellung im Heimatmuseum

Im Heimatmuseum Haslau und Umgebung können die Sonderausstellungen "Die Welt der Puppenausstattung: Puppenhäuser und Puppenmöbel, historische Puppenherde und weitere Puppenaccessoires" sowie "Werke der 1894 in Haslau geborenen österreichischen Kunstmalerin Liesl Bareuther" besucht werden. Das Kolping- und Handwerksmuseum bietet um 19 und 21 Uhr eine Führung im Museum zum Thema der Sonderausstellung „Alte Ansichten Dettelbachs“ an.

Zur Museumsnacht dreht sich dort aber nicht nur alles um das Museum im altehrwürdigen Faltertor, sondern auch um den angrenzenden Männerturm – das ehemalige Gefängnis. Dieser lädt auch am Samstag zu einer Besichtigung ein. Um 19.30 Uhr geht die Nachtwächterin Alice durch die Gassen Dettelbachs. Alle Besucher können sich der Führung, die am Faltertor startet, anschließen. Um Anmeldung im KUK wird gebeten.

Außerdem wird es auch ein Quiz rund um die Museumsnacht geben. Die Teilnahmekarten dafür sind im KUK Dettelbach erhältlich.

Anmeldung zu den Führungen unter Tel.: (09324) 3560 oder Mail an tourismus@dettelbach.de. Das komplette Programm gibt es unter www.dettelbach-entdecken.de