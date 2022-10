Astheim vor 20 Minuten

Museumsnacht in der Kartause Astheim

Die Kartausekirche in Astheim und das angrenzende Museum der Diözese Würzburg mit seinen rund 600 Exponaten gehören zu den Kleinodien der Kulturlandschaft an der Mainschleife, teilt das Bürgerbüro von Mainbernheim mit. Die vom Freundeskreis der Kartause in Zusammenarbeit mit dem Kunstreferat der Diözese organisierte Museumsnacht lädt zu einem ganzheitlichen Erlebnis von Kunst, Musik und Wein ein, so die Mitteilung. Am Samstag, 15. Oktober, zelebriert Dr. Jürgen Lenssen um 18.30 Uhr den Eröffnungsgottesdienst. Danach kann der Besucher abwechselnd Themenführungen im Museum und Konzerte in der Kirche erleben. Sopranistin Jennifer Müller-Wittmann und Barbara Hölzer (Gitarre) führen die Zuhörer mit ihrem Programm „Nachtklang“ durch verschiedene Epochen der Musikgeschichte und bringen den Kirchenraum zum Klingen. Dazwischen darf man das Ambiente bei Wein und Gebäck sowie interessanten Gesprächen genießen. Der Eintritt ist frei.