Am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr kommt die Multiinstrumentalistin und Liedermacherin Miriam Hanika mit ihrem neuen Album zu einem Gastspiel in die Alte Synagoge in Kitzingen. Dies geht aus einem Presseschreiben des Kultur- und Bildungszentrums Alte Synagoge hervor.

Was bedeutet Heimat? Auf eine tiefsinnige Suche nach Heimat, nach Widersprüchen und Gegensätzen in unserer Zeit hat sich Miriam Hanika mit ihrem Album "Wurzeln und Flügel" begeben. Dass sie ihre Heimat in der Musik gefunden hat, kann man nicht überhören. Karten gibt es in der Tourist-Info der Stadt Kitzingen, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse.