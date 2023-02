Helau – und lasst es euch schmecken!! - so hieß das Motto am Freitag vor Fasching. Der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens der Friedenskirche in Kitzingen hat viele leckere Muffins an die Kinder verteilt. Lustige Schokoladenmuffins, mit Obst gefüllt oder mit Sahne verziert, wurden für die Kinder mit viel Liebe gebacken und lustig dekoriert. So war die Auswahl für die Kleinen ganz groß. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass man Kindern mit einer Kleinigkeit eine riesige Freude machen kann. Der Muffintag soll deshalb jedes Jahr in unserem Kindergarten wiederholt werden. Vielen Dank an die fleißigen Bäckerinnen.

Von: Irene Müller (Erzieherin, Kindergarten Friedenskirche, Kitzingen)