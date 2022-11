Der Fortbestand des Kindergartenvereins St. Felizitas in Münsterschwarzach ist für die nächsten eineinhalb Jahre erst einmal gesichert. In der Mitgliederversammlung am Montag übernahm Marco Kurzwart das Amt des ersten Vorsitzenden. Seine Stellvertreterin ist Katharina Fink. Die Neuwahl der Vorstandsspitze war notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Oliver Schübert sein Amt aus beruflichen Gründen zur Halbzeit der Wahlperiode niedergelegt hatte.

Marco Kurzwart übernimmt das Amt von Oliver Schübert

"Ich habe da richtig Bock drauf", sorgte der neue Vorsitzende für Aufbruchstimmung in der Versammlungsrunde. Seine Motivation: "Ehrenamtliches Engagement ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig." Der 37-jährige Konstruktionsmechaniker hat selbst zwei Kinder in der Kita.

Er war bisher zweiter Vorsitzender und freut sich schon auf die konstruktive Zusammenarbeit mit der 38-jährigen Diplom-Pädagogin Katharina Fink und dem Vorstandsteam mit Kassier Guntram Müller, Schriftführer Patrick Schmitz sowie den Beisitzerinnen Kathrin Eschenbacher, Katharina Hahn und Elke Steinbrenner. "Glückliche Kinder brauchen eine glückliche Einrichtung mit zufriedenen Eltern, Erzieherinnen und Erziehern", sagte Katharina Fink. "Dafür möchte ich mein Bestes geben", so die Mutter zweier Kinder.

Diskussionen über eine Abgabe der Trägerschaft

Die Versammlungsteilnehmer diskutierten ausführlich über die Vor- und Nachteile einer Trägerschaft von außen, wie jüngst im Stadtschwarzacher Kindergarten geschehen. Dort hat der Caritasverband die Trägerschaft übernommen, weil sich keine verantwortlichen Funktionäre im Kindergartenverein St. Josef mehr fanden. Nachdem das Vorstandsteam von St. Felizitas bei dem Treffen wieder komplettiert werden konnte, waren die Zweifel am Fortbestand des Vereins erst einmal beseitigt. In der nächsten Mitgliederversammlung 2024 wird das Thema voraussichtlich jedoch wieder auf der Tagesordnung stehen.

Dass die Kita St. Felizitas mittlerweile zu einem "Großunternehmen" geworden ist, verdeutlichte der Jahresbericht des Leitungsteams mit Bianca Schneider und Kerstin Szczecina. 111 Mädchen und Jungen werden in der Tagesstätte betreut, die sich in 75 Kindergartenplätze und 36 Krippenplätze gliedert. Der Personalstand: 22 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 18 pädagogische Mitarbeitende, Verwaltungsleiterin Verena Eichler-Feser und drei sonstige Angestellte.

Themenschwerpunkte im aktuellen Kita-Jahr

Themenschwerpunkt für das aktuelle Kita-Jahr sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Naturtage, ein offener Bücherschrank und eine Wiese als Außenbereich sind in Planung. Bianca Schneider dankte der Hans Riegel Stiftung mit dem Projekt Forscherfüchse für die Anschaffung neuer Turnmaterialien im Wert von 5000 Euro als Ersatz für die im Hochwasser beschädigten Sachen. Ihr Dank galt allen ehrenamtlichen Helfern und den engagierten Eltern.

Hauptthemen im Bericht des ausscheidenden Vorsitzenden Oliver Schübert waren die Corona-Maßnahmen, die Folgen des Hochwassers, die Verbesserung des Arbeitsabläufe und -bedingungen sowie die Weiterentwicklung der Kita-Konzeption.