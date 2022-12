Die Freie Wählergemeinschaft Großlangheim hatte geladen und viele Großlangheimerinnen und Großlangheimer aller Altersgruppen sind dem Aufruf gefolgt, gemeinschaftlich Müll in der Flur zu sammeln. Das Wetter meinte es nicht allzu schlecht mit der Gruppe an diesem ersten Samstag im November, heißt es in einer Pressemitteilung. So konnten sich 22 Erwachsene mit ihren 15 umweltbewussten Kindern und Enkeln trockenen Hauptes um 9 Uhr auf den Weg machen.

Los ging es am ehemaligen Bahnhofsgelände. Die Sammelstrecke führte nördlich entlang der Straße nach Hörblach, bis zum Waldrand des "Belkers", von dort westwärts am Wald entlang und durch die Flur bis zur "Panzerstraße", die gleichzeitig auch Gemarkungsgrenze ist. Zum Schluss kam die Gruppe ab 11.30 Uhr bei selbstgebackenem Kuchen, Tee und Glühwein – gesponsert vom Patrizierhof Grebner - am Spielplatz neben dem Schulgebäude zusammen.