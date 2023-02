Die Müllabfuhr kommt über Fasching an den gewohnten Tagen und leert die Abfallbehälter. Leicht eingeschränkt sind dagegen die Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen am Faschingsdienstag, 21. Februar. Jeweils um 12 Uhr schließen an diesem Tag der Wertstoffhof Kitzingen, das Kompostwerk im Klosterforst und die Bauschuttdeponie in Iphofen. Dies teilte das Landratsamt Kitzingen mit.

Weitere Fragen zur Entsorgung von Abfällen beantworten die Abfallberater am Landratsamt, Tel.: (09321) 9281234, Fax: (09321) 9281299, E-Mail: abfall@kitzingen.de