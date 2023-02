"Mens sana in corpore sano" – bereits die alten Römer wussten um die Bedeutung eines gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Sowohl die geistige als auch die körperliche Fitness spielen an einer Schule eine sehr große Rolle. Nun gibt es am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach einen neuen Fitnessraum, der nicht nur bereits erfahrene Kraftsportler anspricht, sondern auch Schüler, die bisher mit dieser Sportart wenig zu tun hatten. Viele Schüler haben sich für die Renovierung sehr engagiert.

Während der Corona-Pandemie, als die Schulen geschlossen waren, war auch das Betreiben eines Mannschaftssports teilweise verboten. Deshalb haben sich viele Sportler nach Alternativen umgesehen und sind auf den Geschmack von Kraftsport gekommen. Doch ins Fitnessstudio zu gehen, ist meist teuer und zeitintensiv, was für manche Schüler mit ihrem Alltag nicht vereinbar war. An dieser Stelle kommt das P-Seminar Sport unter Leitung von Thomas Klement ins Spiel, das es sich seit 2021 zur Aufgabe gemacht hatte, einen Raum zu schaffen, in den man aktiv an seiner Gesundheit arbeiten kann.

Neue Fitnessgeräte und auch die restliche Renovierung sind allerdings nicht billig, weshalb sich das aus 15 Teilnehmenden bestehende P-Seminar erstmal auf die Suche nach Sponsoren machte. Nachdem dies erfreulich gut lief, konnten sie mit der weiteren Planung beginnen.

Letztendlich mussten nicht nur Geräte erneuert werden, sondern auch die Wände frisch gestrichen und der Boden neu ausgelegt werden. Außerdem besorgten die Schüler einen vollständigen Satz neuer Kurzhanteln, ein Power-Rack, einen Kabelzug sowie ein neues Ergometer. In der finalen Phase wurden im letzten Feinschliff noch weitere kleinere Geräte angeschafft wie eine Klimmzugstange, Matten, ein Pegboard und eine Dipstation. Mit einer neuen Musikanlage, die den alten CD-Spieler ersetzte, war bis zu Einweihung ein neuer vollständiger und schöner Fitnessraum entstanden, der sehr sehenswert ist und Lust auf zukünftige Trainingseinheiten macht.

Von: Flavio Graef (Schüler, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)