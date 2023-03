Keine zwei Stunden nach ihrem ersten Einsatz am Mittwoch gegen 15 Uhr in Astheim wegen eines Verkehrsunfalles gab es für die Männer der Volkacher Feuerwehr schon den nächsten Alarm: Ein Motorradunfall auf der Strecke zwischen Volkach und Obervolkach. Dort verlor gegen 17 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer in einer scharfen Kurve die Kontrolle über seine Maschine, prallte in die Leitplanke, überschlug sich mehrmals und kam etwa 100 Meter weiter auf der Fahrbahn zu Liegen. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, wurde er nur leichtverletzt, "was bei diesem Unfallhergang nahezu an ein Wunder grenzt", wie Moritz Hornung, Pressesprecher der Volkacher Feuerwehr berichtete.

Zusammen mit der Obervolkacher Feuerwehr wurde die Staatsstraße aufgrund der Unübersichtlichkeit dort komplett gesperrt. Zudem mussten ausgelaufenes Öl und Benzin von der Fahrbahn beseitigt werden. Wie der Pressesprecher weiter berichtete, versuchten etliche Autofahrer, die Absperrungen der Feuerwehr auf Schleichwegen zu umfahren, was dort zu einigen Behinderungen führte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 7250 Euro.

Airbag löste aus und produzierte Rauch

Auch der vorherige Unfall in Astheim verlief eher glimpflich. Ein Autofahrer nahm in der Ortsmitte einer Mini-Fahrerin die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Da hier der Airbag auslöste und Rauch aufstieg, wurde zusätzlich zum Rettungsdienst auch die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren aus Volkach und Astheim mussten aber nicht mehr eingreifen und übernahmen lediglich die Absicherung der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst ambulant an der Unfallstelle behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4500 Euro.