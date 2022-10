Zu einer Kollision von zwei Autos ist es am Sonntag auf der Kitzinger Nordtangente gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bog um 19.20 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin bei Grünlicht als Linksabbiegerin in die Nordtangente ein, um in Richtung der Repperndorfer Straße weiter zu fahren. Sie war mit ihrem Dacia vom Kreisverkehr der Mainstockheimer Straße her gekommen.

Unmittelbar nach Einfahrt in den Einmündungsbereich würgte sie den Motor ihres Fahrzeuges ab, so dass sie die Fahrbahn nicht freigeben konnte. Ein von der Nordtangente her kommender Opel, den eine 23-Jährige lenkte, rammte daraufhin den Dacia. Die Opel-Fahrerin hatte ihrerseits eine grüne Ampel gehabt und und wollte in Richtung der Nordbrücke fahren.

Am Dacia entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, am Opel von circa 2000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock.