"Aufklärungsarbeit" wurde diese Woche an der Leo-Weismantel Realschule und an der Realschule des Bildungswerks in Marktbreit groß geschrieben. An vier Tagen besuchte Polizeioberkommissarin Frau Kerstin Maier die 5.-8.Klassen. Während eines kleinen Workshops wurden die SchülerInnen der 7. und 8. Jahrgangsstufe über die Motive, Folgen und den Umgang von (Cyber-) Mobbing aufgeklärt. Bei den Kindern der 5. und 6. Klasse stand der Umgang mit dem Smartphone im Fokus. Die SchülerInnen waren sichtlich erstaunt, als sie unter anderem erfuhren, dass sie nicht so einfach jedes selbst geschossene Bild weiterleiten bzw. überhaupt jemand anderem zeigen dürfen. In der kommenden Woche wird es bezüglich dieser Thematik noch einen Elternvortrag von Frau Maier geben, damit hoffentlich auch die letzten Unsicherheiten aus dem Weg geräumt werden können.

Von: Julia Baußenwein (Lehrerin, Leo-Weismantel Realschule und Bildungschancen Realschule, Marktbreit)