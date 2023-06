Bühne frei für den 18. unterfränkischen Volksmusiktag: Am Sonntag, 11. Juni, wird ab 11.30 Uhr auf dem Dorfplatz vor der Kirchenburg Mönchsondheim wieder traditionelle fränkische Unterhaltungskultur geboten: mit Volksliedern, Tänzen und Dialekt. An verschiedenen Schauplätzen im Kirchenburgmuseum zeigen Volkstanz- und Volksmusikgruppen, wie früher in Franken musiziert, gesungen und getanzt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums, der folgende Informationen entnommen sind.

Experten vom Bezirk Unterfranken beraten die Gäste über Trachten und informieren über die Bedeutung der Volksmusik und Mundart in Unterfranken. Für Kinder gibt es ein kreatives Angebot. Bei dem Fest, ausgerichtet vom Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim und dem Bezirk Unterfranken, gibt es laut Mitteilung viel zu erleben, zu hören und mitzusingen.

Zum Auftakt spielen die „Altfränkischen Musikanten Billingshausen“ von 12 bis 13 Uhr auf der Hauptbühne am Dorfplatz unter den Linden zum Mittagskonzert auf. Ab 13 Uhr geht es weiter mit Darbietungen vieler Musik- und Tanzgruppen auf der Bühne, in Stuben und Höfen der Museumshäuser und im Innenhof der Kirchenburg. Wer gerne selbst fränkische Lieder anstimmen möchte, ist um 14, 15 oder 16 Uhr bei Musikus Dietmar Klenk im Kräutergarten richtig.

Die Besucher dürfen mitproben und eine Française tanzen

Fränkische Tanzgruppen aus Urspringen und Kürnach zeigen um 13.45 und 14.30 Uhr am Dorfplatz Volkstänze. Bei Ingrid und Heinz Prappacher dürfen die Besucher mitmachen: nach einer Vorprobe um 14.30 Uhr führen die Teilnehmer um 15.30 Uhr am Dorfplatz eine Française auf. Zum besinnlichen Abschluss der Veranstaltung lädt um 17 Uhr eine musikalische Andacht in der Dorfkirche ein.

Bei einem Mundartquiz können die Besucher ihr Wissen und feines Gehör zu fränkischen Dialekten testen. Karin Böhm trägt mundartliche Gedichtli und Geschichtli vor und Roswitha Düchs legt mit ihrer Trachtengruppe die heimatliche, farbenprächtige Kleidung früherer Zeiten an und präsentiert diese den Besuchern. Die Mönchsondheimer servieren am Dorfplatz ab 11.30 Uhr fränkisches Musikantenessen. Kuchen und Kaffee werden im Schwarzen Adler angeboten.