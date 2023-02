Nach 2 Jahren virtuell war es für rund 170 Besucher der närrischen Weinprobe des Weinbauvereins Albertshofen wieder ein Genuss gemeinsam die Weinprobe in der Gartenlandhalle zu erleben.

Gespickt mit einigen Darbietungen aus den Reihen des Höpper Elfers, konnte die Verkostung in gewohnter Weise durchgeführt werden. Neu war dieses Jahr, dass zum ersten Mal die Weinprinzessin Emmi I. mit Edgar Gramlich die Weinprobe hielt. Emmi Wendemuth, die durch ihre Vorbereitungszeit zur Bewerbung der Fränkischen Weinkönigin Ihrer Freude an der Weinkultur in Ihren ganzen Facetten intensivieren konnte, hatte mit ihrem erworbenen Fachwissen die Weine mitreißend vorgestellt.

Eine kleine Modenschau ihrer Dirndl gaben den Abend eine besondere Note. Edgar Gramlich folgte ihr zu jedem Wein mit politischen und zeitkritisch gereimten Sprüchen unter dem diesjährigen Motto "Frankenwein des is' nix dumms, is' Weingenuss mit Doppelwumms".

Vereinsvorsitzende Cindy Reitmeier moderierte den Abend und freut sich über den guten Zuspruch und der Mischung zwischen ausgelassener Stimmung und Interesse am Wein. "Genau so stelle ich mir eine gute Weinprobe vor. Das Hauptaugenmerk ist der Wein und deren Winzer und Erzeuger. Den Besuchern soll die Arbeit der Winzer ins Bewusstsein kommen und die Vielfalt der tollen Weine die unser Frankenland zu bieten hat. Die Heiterkeit ist jedoch wichtig. Denn wer mit Freunden und Freude geniest, dem bleibt der Abend länger in Erinnerung." Und so wurde von ihr ein altes Lied der Wengertsstupfler angestimmt und sie forderte die Gäste unter Anleitung von Solotänzerin Mila Hauke zum Tanz auf.

Zur späteren Stunde ließ Emmi Wendemuth, passend zur Lage Albertshöfer Herrgottsweg als Nonne "Schwester Emmi" verkleidet, das Publikum eine eigene Wein-Version von Bruder Jakob im Kanon singen. Zur Verkostung kamen Weine des Weingutes Röser, dem Winzerkeller Sommerach, der Divino Nordheim sowie der Winzergemeinschaft Franken. Die Höpper haben unter anderem in allen drei fränkischen Genossenschaften Albertshöfer Vereinsmitglieder und können hier aus den Vollen schöpfen. Emmi I. beendet ihre Amtszeit im April und möchte sich nun zum Gästeführer Franken ausbilden lassen.

Von: Cindy Reitmeier (Vorsitzende, Weinbauverein Albertshofen)