Vom kleinen Segelflugzeug bis zum Kampfjet, von der kleinen elektrischen Modelllokomotive bis zur manntragenden Dampflok – bei der Ausstellung der Modellbaufreunde Volkach kommenden Wochenende, 22. und 23. April, kommen alle Fans von Flug-, Schiff-, Eisenbahn und Fahrzeugmodellen auf ihre Kosten.

Neben High-Speed Hydrorennbooten werden in und vor der Volkacher Mainschleifenhalle auch Geländecrawler, Lkw, Formel-1-Fahrzeuge und exakt nachgebaute Panzermodelle vorgeführt, wie es in der Ankündigung heißt. Eine maßstabsgerechte Stadt mit einigen Baustellen wird in der Halle von den Funktionsmodellbauern Main-Rhön mit Leben ausgestattet. Ebenso werden die Eisenbahner mit viel Liebe zur Nostalgie unter anderem mit Echtdampf einem durchgehenden Fahrplan folgen.

Ergänzt wird das Angebot durch Airbrush-Lackierungen und 3-D-Drucker-Vorführungen. Zusammen mit Jugendwart Reinhold Euler können die kleinen Besucherinnen und Besucher ein einfaches Modellflugzeug in der Halle basteln. Die einzelnen Bauteile werden mit einem Cuttermesser nach Schablonen ausgeschnitten. Jörg Brandt stellt original Wettbewerbs-Seifenkisten aus und erläutert interessierten Besuchern diesen Sportbereich.

Für spezielle Fragen und Informationen aus allen Modellbaubereichen stehen Modellbaufachhändler sowie Kollegen befreundeter Flug- und Modellautovereine zur Verfügung. Über Rechte und Pflichten beim Betrieb von Flugmodellen und Drohnen wird Gunnar Hollman vom DMFV (Deutscher Modellflieger Verband) informieren.

Die Modellbauausstellung findet statt am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, von 10 bis 18 Uhr in der Mainschleifenhalle in Volkach.