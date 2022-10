Fachleute der Forst- und Umweltbehörden sowie Waldbewirtschafter tauschten sich kürzlich über die Bedeutung der fränkischen Mittelwälder für das europäische Schutzgebietsnetz "Natura 2000" aus. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Regierung von Unterfranken entnommen.

Die Veranstaltung im Mittelwaldpavillon von Iphofen stand unter der gemeinsamen Federführung der Regierung von Unterfranken, der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landespflege und des Biodiversitätszentrum Rhön und fand im Rahmen des Kommunikationsprojekts "Life living Natura 2000" statt.

Lichte Wälder der Region weiterentwickeln

Karin Günter von der Regierung von Unterfranken (Sachgebiet Naturschutz) berichtete rückblickend über das sogenannte "Life+ Projekt", das bereits von 2010 bis 2014 in Iphofen durchgeführt worden war. Das von der EU mitfinanzierte Projekt hatte zum Ziel, die lichten Wälder der Region weiterzuentwickeln, sie mit umgebenden Lebensräumen zu verzahnen und langfristig als Baustein für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 zu sichern.

"Es hat sich gelohnt, dass wir es gemacht haben", konstatierte Josef Mend, der das Projekt als damaliger Bürgermeister begleitet hatte. Anschließend stellte Karin Günter das Projekt "Living Natura 2000" vor, das unter dem Motto "Ganz meine Natur" mit diversen Aktionen auf die bayerischen "Natura 2000"-Gebiete aufmerksam macht und damit zur Wertschätzung und zum Erhalt der Naturvielfalt in Bayern beiträgt.

Knapp 800 Hektar aktiv genutzt im Landkreis Kitzingen

Heute gibt es im Landkreis Kitzingen knapp 800 Hektar aktiv genutzte Mittelwälder: Ein Gewinn für die Artenvielfalt, wie Sebastian Vogel vom Biodiversitätszentrum Rhön in seinem Vortrag aufzeigte. In fränkischen Mittelwäldern wurden bereits eine Vielzahl seltener Tag- und Nachtfalterarten sowie etwa 40 Prozent der Totholzkäferarten Mitteleuropas nachgewiesen. Um noch mehr über diese besonderen Wälder herauszufinden, führt er aktuell ein Artenmonitoring durch. Dabei konnte in Scheinfeld der Breitschulterbock nachgewiesen werden. Er gehört zu den sogenannten Urwaldreliktarten und gilt in Bayern als vom Aussterben bedroht.

Insgesamt zählen über 80 Prozent der bayerischen Mittel- und Niederwälder zu "Natura 2000" und genießen damit einen besonderen Schutzstatus. Ihren Erhalt unterstützt der Freistaat Bayern mit dem Vertragsnaturschutzprogramm Wald. Dieter Lang von der Unteren Naturschutzbehörde in Kitzingen informierte über die vielfältigen finanziellen Fördermöglichkeiten, bevor die Gruppe zu einer kleinen Exkursion in den Schaumittelwald Iphofens aufbrach. Dabei entwickelte sich ein spannender Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bei dem insbesondere die Herausforderungen des Klimawandels auf den Waldbau und die Folgen für die Artenvielfalt im Fokus standen.