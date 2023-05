Eine Wohnanlage soll auf dem Grundstück Kleinlangheimer Straße 2 in Wiesenbronn entstehen. Reinhard Hüßner hatte im vergangenen Jahr beim Petitionsausschuss des bayrischen Landtags eine Eingabe dagegen gemacht.

In der Ratssitzung am Dienstagabend berichtete Bürgermeister Volkhard Warmdt davon, dass am 28. April zwei Mitglieder dieses Ausschusses, Vertreter von Ministerien, des Landratsamtes, der VG und der Gemeinde, der Städtebauförderung sowie der Antragsteller samt Anwalt an Ort und Stelle waren: "Ich hatte das Empfinden, dass ein solcher Bau als gut angesehen wurde und der Antragsteller sollte sich keine Hoffnung machen, ihn zu verhindern." Zum weiteren Werdegang führte der Bürgermeister aus, dass die beiden beteiligten Abgeordneten einen Bericht vorlegen, der im Petitionsausschuss und dann im Landtag behandelt wird.

Mehrzweckfahrzeug für die Wehr nicht vor 2025

Die beiden Vertreter des Landtags hätten zudem zum Ausdruck gebracht, dass es Ziel der Regierung sei, dass solche Grundstücke bebaut werden. Annette Prechtel verwies darauf, dass auch deutlich zur Sprache gekommen sei, dass das Grundstück schon bebaut war und der Bürgermeister darauf, dass auch vom Denkmalschutz keine Bedenken geäußert wurden. Jetzt müsse erst einmal die weitere Entwicklung abgewartet werden, wobei auch darauf zu achten sei, dass keine Verfahrensfehler passieren, wobei auch ein Kompromiss im Bereich des Möglichen wäre, wie er zum weiteren Vorgehen äußerte.

"Stillstand ist Rückschritt", diesen Satz zitierte Ratsmitglied und Feuerwehrkommandant Jan von Wietersheim zur weiteren Entwicklung der Wiesenbronner Feuerwehr. So müsse zum Beispiel derzeit für Transportzwecke auf einen Autoanhänger der Gemeinde zurückgegriffen werden. Für Einsätze sollte deshalb ein Anhänger dauerhaft zur Verfügung stehen, der nach Möglichkeit in einem abgetrennten Raum in der Gemeindescheune seinen Platz finden könnte. Um eine Ersatzbeschaffung für das Mehrzweckfahrzeug komme man früher oder später nicht herum. Notwendig würden zudem Beladeboxen, wobei man auch über ein moderneres System nachdenken sollte. Die Kosten für ein neues Mehrzweckfahrzeug, das vor allem zum Transport von Personen wichtig sei, bezifferte von Wietersheim auf bis zu 120.000 Euro. Unterstützung erhielt er von Christian Gebert, der sagte, dass für die Entwicklung der Feuerwehr "erhebliche Summen" investiert werden müssen.

Kernwegekonzept muss die Gemeinde erstellen

Der Neukauf eines Mehrzweckfahrzeugs sei in diesem Jahr nicht möglich, "wir müssen da für das Jahre 2025 planen". Zu Umbaumaßnahmen für Unterstellmöglichkeiten schlug er eine Ortseinsicht und eine Kostenschätzung für eine eventuelle Übergangslösung vor. Kommandant von Wietersheim regte an, sich um das neue Fahrzeug im kommenden Jahr zu kümmern, falls es 2025 angeschafft werden könnte. Man einigte sich im Rat darauf, dass diese Investition 2025 über die Bühne gehen soll, "falls der Haushalt das hergibt", schränkte der Bürgermeister ein. Einstimmig stattgegeben wurde dem Antrag der Feuerwehr an die Gemeinde, die Kosten für einen Führerschein der Klasse C zu übernehmen. Damit sind in den Reihen der Aktiven nun fünf Personen, die den C-Führerschein besitzen.

Vom Bürgermeister erhielt die Ratsrunde die Information, dass Kernwege mit einer Breite von 3,50 Metern und 75 Zentimetern Bankett auch in den Weinbergen angelegt werden können. Da Wiesenbronn sich an diesem förderfähigen Programm beteiligen möchte, muss ein Kernwegekonzept erstellt werden, das über den Dorfschätzeverbund läuft und mit dem Amt für ländliche Entwicklung abgestimmt werden muss. Das Verfahren muss bis zum 31. Juli 2023 abgeschlossen werden, es wurde einstimmig beschlossen.