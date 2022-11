Das Fest der Klosterpatronin Felizitas steht traditionell im Zeichen der Gemeinschaft zwischen dem Mönchskonvent und den weltlichen Angestellten. Die gemeinsame Vesper am Nachmittag eröffnete das interne Klosterfest. In seiner Predigt ging Abt Michael auf die Probleme und Herausforderungen der Gesellschaft und Welt ein – Kriege, die Klimakrise, die Pandemie. Viele dieser Probleme würden von Macht ausgehen, von Macht, die nicht abgegeben würde. Viele Strukturen – auch im Kloster – seien hierarchisch geprägt. Doch der heilige Benedikt habe gewusst, dass die Verantwortung auf allen liegen würde.

"Jeder sollte so handeln, wie der Abt, als wenn es sein Kloster wäre", so der Abt weiter. Solche Ansätze seien in den verschiedenen Bereichen des Klosters spürbar, vor allem bei den jungen Mitarbeitenden: "Sie, liebe U40, bringen Neues ins Kloster und ich möchte sehr, dass sie den Raum hier in der Abtei haben sich einzubringen, dass sie mit uns und den Erfahrungen der Älteren dieses Kloster, diesen Ort gestalten - an dem Sie und wir alle, Jung und Alt, lebendig sein können für die Welt von heute."

Im Zeichen der Klostertreue stand die anschließende Feier, bei der traditionell die Betriebsjubiläen gewürdigt werden. Einleitend stellte Prior Pascal die unterschiedlichen "Zugehörigkeitsgruppen" einander vor. So standen nacheinander die Gruppen der bis zu fünf Jahre, bis zu zehn, bis zu 25, bis 40 und über 40 Jahre auf. Im Anschluss stellten Cellerar Pater Christoph Gerhard und Pater Maximilian Grund die Ergebnisse einer umfangrechen Umwelt- und Nachhaltigkeitsevaluation vor. Mit deren Ergebnissen sollen nun die Bemühungen in den Umweltschutz weiter optimiert werden – ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen Weg sei bereits die Druckerei Benedict Press.

Für 10 Jahre wurden gewürdigt: Karin Aron (Buchhandlung), Heidi Eger (Metzgerei, Verkauf), Andreas Krumm (Bäckerei), Luisa Burger (Fair-Handel), Cornelia Belzner (Reinigung EGM), Claudia Göllner (Prokura), Gertrud Wolf (Recollectio-Haus); für 25 Jahre: Teresa, Günther (Buchhandlung), Monika Back (EGM Reinigung), Klaus Göbel (Tüncherei); für 40 Jahre: Manfred Weidinger (Druckerei Benedict Press), Arnulf Haubenreich (Verwaltung).

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)