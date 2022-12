Die Rödelseer Firma Maler Wandler konnte zur Weihnachtsfeier in der Weinwerkstatt Hess, Rödelsee, gleich mehrere Jubiläen feiern.

Stefan Schenk (Wohnhaft in Gerbrunn) kam am 15. Februar 1995 als Facharbeiter in den Malerbetrieb Wandler und ist nunmehr schon über 25 Jahre im Betrieb tätig. Bisher konnte leider noch kein passender Termin zur Ehrung aufgrund der letztjährigen Einschränkungen gefunden werden. Stefan Schenk wurde in der Ansprache von Firmenchef Thomas Wandler als federführend im Malerteam erwähnt und ihm wurde im kleinen Kreise die Ehrenurkunde sowie ein Präsent übergeben.

Am 1. September 1996 ist als Lehrling Martin Georgi (Wohnhaft in Großlangheim) dazugekommen. Mit Verzögerung durch Wehrdienst und zeitweise Arbeit in der Agentur für Arbeit hat er nun auch die 25 Jahre voll und durfte an diesem Abend geehrt werden. Ehrenurkunde und Präsente wurden überreicht. Herr Georgi ist ein treuer Mitarbeiter, der sich bewusst für diesen schönen Handwerksberuf entschieden hat und als stets fröhlicher und freundlicher Facharbeiter nicht mehr wegzudenken ist. Der Firmeninhaber und Ausbilder war damals noch Seniorchef Rudolf Wandler.

Besondere Glückwünsche und Grüße kamen von Monika Henneberger (Kreishandwerksmeisterin), die an der Ehrung leider nicht teilnehmen konnte.

Seniorchef Rudolf Wandler erwähnte besonders, dass sein Sohn und Nachfolger Thomas Wandler seit 1. September 1994 schon als Lehrling in der Firma tätig ist und den Betrieb im Januar 2012 – also bereits mehr als zehn Jahre – in fünfter Generation als Inhaber führt. Ebenso gratulierte er in seinem kleinen Rückblick den Jubilaren und freute sich, dass diese drei (Stefan Schenk, Thomas Wandler und Martin Georgi) sein "Malerteam" waren und immer für beste Leistungen in Qualität und Ausführung ausübten und dies bis heute tun. Sie haben den Bereich der Malerabteilung neu aufgestellt, neue Techniken sowie neue Materialien und Maschinen in den Betrieb eingeführt. Stolz ist Rudolf Wandler besonders auf das neue Amt seines Sohnes, der im August diesen Jahres zum Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Kitzingen gewählt wurde.

Von: Thomas Wandler (Betriebsinhaber, Maler Wandler, Rödelsee)