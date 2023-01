Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie fand in Segnitz wieder ein Neujahrsempfang statt. Bürgermeister Peter Matterne begrüßte zahlreiche Gäste, Neubürger, Vereinsvertreter und Einheimische im Dorfgemeinschaftshaus.

Er warf einen Blick zurück auf das Jahr 2022. "Anfangs dachten wir noch, alles wird gut. Corona geht zu Ende", erklärte er. Aber dann habe der Krieg in der Ukraine neue Herausforderungen hervorgebracht. Durch Preissteigerungen in vielen Bereichen seien auch die Menschen hier unmittelbar von den Auswirkungen des Krieges betroffen. "Viele leiden oder haben im letzten Jahr gelitten", sagte Matterne. Lange Krankheitsausfälle haben Projekte gebremst und viele Vorgänge verlangsamt. Die stark gestiegenen Preise wirkten sich auch auf Bauprojekte der Gemeinde aus, gesicherte Planungen seien kaum möglich. So ziehe sich der zweite Teil der Dorferneuerung hin und auch die Fertigstellung des Baugebietes Schindäcker II zögere sich hinaus. Immerhin sei nun ein neues Ingenieurbüro beauftragt und es gebe eine Zusage für die Zufahrt von der Staatsstraße aus.

Aber es gebe auch gute Nachrichten: So sei der Weg an den Gärten am Main nun endlich hergerichtet. Außerdem steht der Glasfaserausbau in den Startlöchern. Für den Neubau an der A7, der in 2024 geplant ist, habe er eine Zusage, dass Transporte über eine Behelfsausfahrt über die Autobahn gehen und nicht durch die Gärtnergemeinde. Für ein neues Feuerwehrhaus sei nun endlich ein Standort gefunden. In Sachen Radweg nach Sulzfeld könnte der Baubeginn in Sicht sein – "aber hier will ich lieber nicht zu viel versprechen", fügte der Bürgermeister schmunzelnd hinzu.

Vereine als gute Möglichkeit, sich im Ort zu integrieren

Ein herzlicher Dank ging an die Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Vereine: "Sie sorgen für lebendigen Austausch im Ort, für Bewegung und Kultur", so Matterne. Er lud vor allem die Neuzugezogenen ein, sich in den Vereinen einzubringen, das sei die beste Möglichkeit zur Integration. Fast 50 Familien seien in den letzten drei Jahren nach Segnitz gezogen, die er herzlich willkommen hieß.

Ein besonderer Dank ging an das Museumsteam, das sich um die Gäste der Ausstellung kümmert und insbesondere einmal im Monat das Museumscafé veranstaltet. Auch die vielen helfenden Hände im Hintergrund, die sich um Blumenbeete kümmern, den Kirchplatz sauber halten oder in der Flur Müll einsammeln, lobte der Bürgermeister.

Eine Gruppe Ehrenamtlicher hob er besonders hervor: Irmgard Düll und Waltraud Fuchs organisieren zusammen mit weiteren Kolleginnen die Seniorennachmittage in der Gemeinde. Sie bieten ein abwechslungsreiches Programm und kümmern sich mit Herzblut um die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen. Als kleines Dankeschön erhielten sie einen Präsentkorb. Ebenso Werner Hoffmann, der zum Ende des Jahres seinen Ruhestand angetreten hatte. Bis dahin war er verdienter und engagierter Mitarbeiter des Bauhofes gewesen.

Bei Häppchen und Getränken ließen die Segnitzer den Vormittag im Dorfgemeinschaftshaus dann noch ausklingen. Für die musikalische Begleitung zeichnete die Musikschule Marktbreit verantwortlich. Peer-Christoph Pulc am Cello und Steffen Zeller am Klavier stimmten leise Töne an und ließen das Publikum aufmerksam lauschen.